La terza edizione della "Brain Run». In centinaia di corsa contro la Sla. Vincono Biziyaremye e Monaldi

Tutti di corsa per sconfiggere la Sla. Nel lungomare di Porto Sant’Elpidio, ieri mattina, si è corsa la terza edizione della Brain Run – Trofeo Podistico Moretti-Corva per sostenere la ricerca contro le malattie neurodegenerative. Un appuntamento podistico nato due anni fa per volontà di Fausto Chioini, presidente onorario della Podistica Moretti Corva e malato dal 2018 di sclerosi laterale amiotrofica, il quale ha vinto la sua sfida di realizzare un evento che legasse la parte sportiva al sociale. Fausto è il motore e l’ideatore della corsa che quest’anno ha fatto registrare la presenza di 250 atleti che si sono sfidati per le vie del lungomare e di oltre 400 partecipanti alla camminata non competitiva, per un totale di più di 600 persone. A trionfare nella categoria maschile è stato l’atleta Rodrigue Biziyaremye con il tempo di 31’03’’. Sul podio Lorenzo Dell’Orefice secondo (31’45’) e Dennis Bosire Kiyaka terzo (32’26’’). Seguono Douglas Scarlato e Luca Maiorani. Per le donne si è classificata prima Marika Monaldi con il tempo di 34’44’’, seguita da Cavaline Nahimana (35’11’’) e da Nancy Kerubo Karage (39’41’’). Chiudono la top five Chiara Camporesi e Michela Boniello.