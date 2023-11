La tuta di Mauro Baldi ’battuta’ per 600 euro

Si è svolta al Pigal la prima edizione della ’Notte dell’automobilismo reggiano’, organizzata dal Comitato Orgoglio Reggiano Onlus con i fotografi Dino Benassi e Massimo Carpeggiani a favore di Casina dei Bimbi Onlus.

Un centinaio i presenti all’evento che ha raccolto a tavola piloti e appassionati delle quattro ruote reggiane, dal kart alla pista, dai rally al fuoristrada.

La serata è iniziata con i saluti del presidente del Comitato Angelo Zanetti, di Massimo Punghellini a nome del circolo e soprattutto dalle parole di Claudia Nasi de La Casina dei Bimbi che come sempre hanno colpito al cuore tutti i presenti e fatto nascere nuove sinergie .

L’asta di cimeli è stata il momento clou della serata: tra i pezzi aggiudicati, una camicia originale della Scuderia Ferrari, un cerchione della Maserati MC12 con cui Andrea Bertolini ha corso e vinto a Le Petite Le Mans (pagata 350 euro) e la tuta del 1983 con cui Mauro Baldi corse in Rormula 1 nel team Arrows, donata dallo stesso pilota e aggiudicata per 600 euro.

E’ stata poi presentato il calendario delle navigatrici reggiane: Silvia Maletti, Chiara Rosi, Marina Casini, Monica Debbi, Tamara Geti, Elisa Marchi, Catia Cuoghi Costantini, Catia Fii, Stefania Gilioli e Marika Mazzini.

Infine, le premiazioni dei ’caschi reggiani’: campione fuoristrada 2023 Stefano Fioroni "per le 100 gare consecutive di campionato e vicecampione italiano per la quinta volta in carriera"; campione kart 2023 Riccardo Ferrari, pilota del team Zanchi che, a 13 anni, si sta mettendo in mostra con ottimi risultati, non ultimo la vittoria nella Wsk Champions cup categoria X30 dove ha battuto altri 320 piloti; campione pista 2023 Gabriele Torelli, pilota Movisport, con la sua Clio esposta all’ingresso e preparata dalla Rangoni Corse ha vinto 9 gare laureandosi vice campione europeo e campione del del Mid Europe; campioni rally 2023 Andrea Tonelli e Roberto Debbi numeri uno italiani per la seconda volta consecutiva con la Escort della Movisport nel campionato storico categoria due ruote motrici. Riconoscimento speciale a Francesco Simonazzi, pilota della BVM nel campionato Euroformula.