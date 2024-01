La VBS conferma i suoi big. Corosiniti resta al timone

Il Viareggio Beach Soccer riparte dal tecnico che ha riportato lo scudetto a Viareggio e dai cinque nazionali campioni d’Europa. Del resto... allenatore e campioni europei che vincono non si cambiano. In occasione della cena con gli sponsor nel quartier generale al Flora Beach Village, la Farmaè Viareggio ha annunciato le conferme di coach Francesco Corosiniti e dei 5 azzurri che a settembre hanno trionfato all’Europeo con la Nazionale e che dal 15 al 25 febbraio saranno impegnati ai Mondiali di Dubai: il capitano Andrea Carpita, il vice Alessandro Remedi, Gianmarco Genovali, Luca Bertacca e Tommaso Fazzini. I bianconeri, dunque, ripartono dal blocco che la scorsa estate ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello scudetto sulla spiaggia di casa del Beach Stadium “Matteo Valenti”.

"Quando mi sono legato alla VBS, l’idea condivisa col responsabile tecnico Stefano Santini era quella di aprire un ciclo – confessa Corosiniti – al di là dello scudetto messo in bacheca, io non ho mai pensato di andar via. Mi sono trovato benissimo a Viareggio e non vedo l’ora di ripartire per provare ad alzare altri trofei. La società si sta muovendo coi tempi giusti per allestire un organico più che competitivo. In tal senso la conferma dei 5 nazionali era il primo passo da compiere: la capacità di programmazione è fondamentale a questi livelli". La VBS sarà anche nella Euro Winners Cup in programma a Nazarè (in Portogallo) dal 10 al 16 giugno.

Durante l’evento con le aziende partner, ciascuna premiata con una targa, è stata inoltre resa nota la prosecuzione del rapporto di collaborazione con Farmaè, che sarà title sponsor della VBS per altre 3 stagioni, fino al 2026. Nel corso della serata sono stati mostrati i 3 trofei vinti nel 2023 (scudetto di prima squadra e Under 20, che si è aggiudicata pure la Coppa Italia) e il 3° premio Sport “Città di Viareggio”. A Barbara Bucci e Luca Lorenzetti, preziosi collaboratori della società, è andato il riconoscimento in ricordo di Attilio Simonetti. Una menzione speciale è stata riservata all’ex presidente Giancarlo Carpita. Ed è stata presentata la t-shirt ufficiale del 19° Memorial “Matteo Valenti“ (che quest’estate si terrà a luglio), disegnata dal tatuatore Fabio Toscano di The Sacred Ink che l’ha consegnata a Gloria Puccetti, mamma di Matteo.