La Vbs dà la caccia allo scudetto della sabbia

Dopo aver ospitato la scorsa estate le fasi finali di tutti i campionati, il beach stadium “Matteo Valenti” al Bagno Flora sul lungomolo viareggino sarà teatro della prima tappa della poule Scudetto di Serie A, del girone eliminatorio del torneo Under 20 e della Supercoppa Italiana di entrambe le categorie per un totale di 40 partite in 10 giorni, dal 31 maggio al 9 giugno.

La prima squadra della VBS, campione d’Italia in carica, debutterà sulla spiaggia di casa venerdì 31 maggio alle 18.30 contro il Città di Milano nel prologo della poule Scudetto di Serie A. Sabato 1° giugno alla stessa ora affronterà il Friuli Venezia Giulia. Domenica 2 giugno alle 18 invece andrà in scena il confronto con la Domusbet Catania (remake della scorsa finale scudetto) che assegnerà il primo titolo stagionale: la Supercoppa Italiana.

La sfida di campionato verrà recuperata giovedì 11 luglio alle 19.30 a Cirò Marina (Crotone), in apertura della seconda tappa della poule Scudetto che vedrà la formazione allenata da Francesco Corosiniti giocare contro Roma (venerdì 12 alle 18.30), Sambenedettese (sabato 13 alla stessa ora) e Napoli (domenica 14 alle 15.15). In mezzo ai due appuntamenti di Serie A, la VBS sarà impegnata nella Euro Winners Cup (dal 9 al 16 giugno a Nazarè, in Portogallo: i gironi verranno sorteggiati proprio oggi) e nella Coppa Italia (dal 27 al 30 giugno a Messina). La terza e ultima tappa della regular season si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Udine): sulla spiaggia friulana la Farmaè Viareggio si scontrerà con Icierre Lamezia (venerdì 19 luglio alle 17), Catania Fc (sabato 20 alle 18.15) e Pisa (domenica 21 alle 15.15). La Final Eight che mette in palio lo scudetto sarà a San Benedetto del Tronto dal 2 al 4 agosto: ci andranno le prime 7 classificate della poule Scudetto e la vincente della poule Promozione.

Anche il cammino della formazione under 20 (dominatrice assoluta della categoria dal 2021 con 3 scudetti e una Coppa Italia messi in bacheca) comincerà da Viareggio. Al Bagno Flora i giovani bianconeri quest’anno guidati da Marco Pacini disputeranno 4 partite del girone A di campionato: dopo l’esordio con l’Ecosistem Lamezia (mercoledì 5 giugno alle 18.30), seguiranno i match con Catania Fc (giovedì 6), Città degli Eventi (venerdì 7) e Lazio (sabato 8), sempre con inizio alle 18.30. Domenica 9 alle 18 la Vbs contenderà la Supercoppa Italiana al Cagliari. La gara di campionato coi sardi verrà recuperata il 4 luglio a Paestum (Salerno), dove dal 5 al 7 è in programma la Coppa Italia. La Final Four scudetto (a cui si qualificano le prime due di ciascun raggruppamento) avrà invece luogo a Genova il 9 e 10 agosto.