L’Alga Atletica fa festa allo stadio Tenti. Doppio oro per Misuri, Arniani protagonista

AREZZO

L’Alga Atletica Arezzo fa festa tra le mura amiche. Lo stadio "Tenti" ha, infatti, ospitato il campionato di società interprovinciale della categoria Cadetti. Il bilancio della società aretina è stato particolarmente positivo con il terzo posto nella classifica generale femminile e il sesto posto nella classifica generale maschile in virtù della somma di tutti i risultati degli atleti presenti, tra cui spiccano tre ori e due argenti. Tra le protagoniste è rientrata Stella Arniani che, nel salto con l’asta, ha meritato la vittoria con una prestazione di 2.95 metri che corrisponde anche al suo record personale e al minimo per ottenere la qualificazione per i prossimi campionati italiani Cadetti. Ben due ori sono stati centrati da Filippo Misuri che ha trionfato nel salto triplo con 13.19 metri e nel salto in alto con 1.80 metri, confermandosi tra le grandi promesse dell’atletica toscana, mentre i due argenti sono arrivati con Gemma Fabbriciani nel salto in lungo con 5.09 metri e con Francesco Tortorelli nel salto triplo con il suo record personale di 12.12 metri.