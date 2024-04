L’amichevole. Buon allenamento tra Bbc e Club Italia

Buon allenamento ieri allo "Jannella" tra il Club Italia Under 23 e il Bbc Grosseto (7-3). Le due squadre si sono sfidate sulla distanza delle undici riprese per dare spazio a tutti i lanciatori dei rispettivi roster. Il Bbc si affida come partente alle traiettorie di Gonzales che, nonostante qualche battuta, riesce ad uscire indenne nelle tre riprese lanciate. Al 2° gli azzurri caricano infatti le basi ma il mancino chiude bene. Sulla collinetta biancorossa sale Soto e al 4° il Club Italia ipoteca il successo: un singolo profondo di Filippo Piccini porta a casa Giacomini (sostituto corridore di Zazza), altri due punti arrivano poi sulla battuta di Angioi non trattenuta da Vaglio in seconda base per brutto rimbalzo della palla. Al cambio di campo Herrera accorcia, approfittando di un rilancio sbagliato del ricevitore Gonzato. Al 5° un doppio di Tomsjansen permette al Grosseto di segnare il secondo punto, portando a casa Brandi, in base con un bel singolo. Al 6° un doppio in ritardo di Tommaso Franceschelli (ottima la sua prova sia in difesa che soprattutto in attacco) porta il corridore in terza, ma Brandi non riesce a spingere il pareggio. La formazione guidata da Poma allunga nuovamente al settimo con una battuta vincente di Laise che manda a casa Cinelli sui lanci di un Benelli un po’ scontrollato ma anche sfortunato. Al nono l’Italia allunga ancora (valida Piccini), ma al cambio di campo Franceschelli batte ancora valido e porta a casa Martini (in seconda su valida). Al decimo su Taschini l’Italia segna il sesto e settimo punto. In campo anche George Green, giovane promessa sarda della Ymca. Ne sentiremo parlare presto. CLUB ITALIA: Angioi 6, Battioni 8, Cinelli 9, Gamberini 3, Zazza 5 (Giacomini), Laise bd, Piccini 7, Gonzato 2, Gerali 4. Lanciatori Pomponi, Sabatini, Cherubin, Montanari, Doba. BBC GROSSETO: Tomsjansen 8, Chelli 9, Herrera 6, Martini 5, Garcia 2, Franceschelli 7, Brandi 3 (Green), Vaglio 4, Carletti bd (Biscontri). Lanciatori: Gonzalez, Soto, Benelli, Noguera, Taschini.