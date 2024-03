L’amichevole. Il Bsc batte i cugini del Bbc. Decisivo l’homer di Mercuri

Amichevole di lusso allo Jannella tra le due squadre di Grosseto. Alla fine l’ha spuntata il Bsc Grosseto (6-4 il finale) contro un Bbc che ha schierato in campo solo italiani e qualche "prestito" interessante. Importante era vedere a che punto sono i lanciatori ed entrambe le squadre hanno messo in mostra un buon monte di lancio. I pitcher hanno avuto la meglio sui due lineup che erano imbottiti di italiani (senza nemmeno uno straniero) e alcuni ragazzi che hanno fatto la loro prima esperienza con un livello decisamente superiore. Da segnalare il fuoricampo da due punti di Mercuri su Benelli, battuta che ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei ragazzi di via Orcagna. Prossima uscita per il Bbc Grosseto ancora sabato 30 contro il Bsc Grosseto. Il team di Oberto potrà contare su Herrera e Garcia che saranno i prima ad arrivare e a mettersi a disposizione dello staff tecnico. Bbc Grosseto: Biscontri 2, Brandi 3, Vaglio 6, Carletti 5, Piccini 7, Franceschelli 9, Chelli 8, Tarantino 4. Lanciatori Gonzales, Soto, Benelli, Taschini. Bsc Grosseto: Tiberi 4, Sellaroli Dh, Giordani 8, Mercuri 6, Cappuccini 7, Funzione 5, Luciani 3, Secinaro 9, Forti 2. Lanciatori Sireus, Pecci, Artitzu, Mega.