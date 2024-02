Lanciatore cubano per i Goti. Campos è la franchigia ravennate

Anche i Goti hanno il loro lanciatore cubano. Infatti, è stato reso noto l’accordo tra il mancino Abel Jose Campos è la franchigia ravennate, grazie ai buoni uffici del nuovo manager caraibico del Baseball Godo, Ydai Abreu Ruiz. Proprio Ruiz, dopo un attento scouting compiuto durante l’ultimo viaggio a Cuba, ha scelto Campos come nuovo lanciatore straniero per il campionato 2024. Abel Campos, cubano è nato nel 1997 (esattamente il 19 giugno) e si è distinto nelle ultime sei stagioni nel campionato cubano, dimostrando talento, resistenza e una notevole abilità di lancio che lo hanno reso uno dei giocatori più promettenti del suo paese. Mancino di 180 centimetri per 74 chilogrammi, ha trascorso cinque stagioni con gli Elefantes de Cienfuegos dove ha iniziato a giocare nel 2014, tra i quali ha lasciato un’impronta importante grazie alle sue buone prestazioni. Rilievo, è risultato 13 volte vincente e 16 volte perdente nelle circa 100 gare cui ha preso parte dal monte. Unica esperienza senza la casacca degli Elefantes, quella del 2022 con i Centrales nella prima, storica, stagione della Lega Elite Cubana, cui hanno preso parte le migliori sei formazioni dell’estate precedente nella Lega Nazionale. Abel Campos arriverà in Italia il prossimo 26 marzo e si aggregherà subito alla squadra in vista dell’inizio della nuova stagione che prenderà il via il 20 aprile, al "Casadio" contro i bolognesi dell’Athletics Baseball.

u.b.