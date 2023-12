L’anno dei Cavalieri "Avanti con la crescita"

Recuperare gli acciaccati, mantenendo però la condizione fisica ottimale per ripartire con il piede giusto. E’ questo l’obiettivo del piano stilato dal tecnico Alberto Chiesa per i suoi Cavalieri Union, per quel che riguarda le sessioni di allenamento che si svolgeranno nelle prossime settimane e faranno da preludio alla ripresa della serie A, con la decima giornata fissata per il 14 gennaio prossimo al Chersoni con la Polisportiva Paganica.

Questa settimana il gruppo si allenerà ancora oggi, con l’allenatore livornese che concederà poi qualche giorno di pausa. Gli allenamenti ricominceranno quindi il prossimo 27 dicembre, con tre sessioni consecutive fino al 29. Seguirà un nuovo mini-periodo di riposo, fino a Capodanno: di nuovo sul terreno di gioco il 2, 3 e 4 gennaio per le prime sedute del 2024. E poi, dall’8 gennaio, riprenderà la preparazione "standard".

Di certo c’è che per i Cavalieri Union si sta chiudendo un anno solare da incorniciare. La fotografia di questo 2023 è indubbiamente il doppio scontro nei playoff contro Vicenza della scorsa stagione: due partite che si sono chiuse con altrettante sconfitte di misura, ma che hanno dato a capitan Puglia e soci la consapevolezza di poter davvero lottare per il salto di categoria. Una crescita lenta ma costante, che ha trovato un’ulteriore conferma un paio di settimane fa con la vittoria contro la Lazio sfumata a pochissimi minuti dalla fine: anche solo pensare di battere la corazzata biancoceleste sarebbe stato impossibile, un anno fa.

Anche nell’attuale torneo il bilancio è decisamente positivo: il sodalizio pratese occupa la seconda posizione del girone 3 con 39 punti, alla luce delle otto vittorie ottenute nelle nove partite sin qui disputate. E la distanza dalla vetta occupata dalla Lazio è comunque di cinque lunghezze: c’è ancora la possibilità di appaiare la prima della classe, continuando a macinare risultati e vincendo a Roma al ritorno.

"Sono soddisfatto perché stiamo continuando a crescere sotto ogni aspetto, soprattutto sul piano della mentalità – ha commentato Chiesa – restano diversi aspetti sui quali migliorare, iniziando dalla gestione delle partite contro avversari nettamente inferiori a noi sul piano qualitativo: dobbiamo imparare a mantenere alta l’attenzione per tutto l’arco degli ottanta minuti. Approfitteremo della pausa per recuperare gli infortunati, continuando poi su questa strada".

Giovanni Fiorentino