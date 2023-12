L’appuntamento: domani dalle 18 al PalaDozza per celebrare tutti i successi del 2023. ’Pv Night’: la Pontevecchio festeggia un anno di gloria

Domani la Pontevecchio festeggia il sessantaseiesimo anno di sport con una serata di premiazioni, ospiti, musica, cena e djset al PalaDozza. Oltre mille tra atleti, allenatori e dirigenti. la grande famiglia Pontevecchio si ritrova come ogni anno prima di Natale per tirare le somme e brindare insieme alla stagione appena trascorsa. Ed è una stagione, quella 2023, tra le più significative e di successo della storia della Polisportiva: sì perché le quattordici discipline in maglia amaranto negli ultimi dodici mesi si sono superate. Sui campi di gara da un lato, con un titolo europeo e un bronzo mondiale di pattinaggioartistico per la campionessa Alice Piazzi, accompagnata sui gradini più alti del podio dai compagni Alessandro Liberatore, campione italiano Senior, terzo agli europei e quarto al mondo, e Jacopo Russo, vicecampione europeo. Sarà la Pv Night: con il patrocinio de Il Resto del Carlino e la presenza del sindaco Matteo Lepore e dell’assessora allo Sport Roberta Li Calzi: si inizia alle 18.