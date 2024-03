L’appuntamento. "Trofeo Città Prato». Ecco la settima edizione

E’ pronta a tornare per la settima volta, anche in un momento in cui la piscina di via Roma continua a rappresenta motivo di attrito fra il Comune e le società per i lavori di ristrutturazione che dovrebbero iniziare ad ottobre. Si tratta della nuova edizione del "Trofeo Città di Prato", organizzato come di consueto dalla Futura, che prenderà il via il prossimo maggio. Lo scorso anno la kermesse di nuoto vide la partecipazione di 650 nuotatori in rappresentanza di ventiquattro società provenienti dal resto dalla Toscana, dall’Umbria, dal Lazio, dal Veneto e dalla Lombardia. Ad aggiudicarsi la coppa delle società fu l’Hidron Sport, precedendo la Virtus Buonconvento e la Rari Nantes Florentia. Emma Vittoria Giannelli della Rari Nantes fece registrare la miglior prestazione agonistica femminile, mentre Filippo Monepi dell’Hidron Sport fu premiato fra i nuotatori. Anche stavolta la rassegna sarà dedicata alle categorie "ragazzi", "juniores" e "assoluti". E si snoderà su due giorni di gare: si parte il prossimo 18 maggio alle 16, con i 50 delfino, per proseguire sino al tardo pomeriggio. Le sfide riprenderanno la mattina successiva alle 9, per chiudersi nel pomeriggio.

"Un appuntamento al quale teniamo particolarmente – ha commentato il presidente della Futura, Roberto Di Carlo – e che, ne siamo sicuri, si tradurrà in una giornata di sport e di festa".