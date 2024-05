L’Ariete non si ferma più. Grande vittoria a Cagliari

L’Ariete sbanca Cagliari per 3-0 e ipoteca il passaggio del turno nei playoff di serie B2 femminile. Grande prova delle ragazze di coach Nuti che vincono netto il primo set in casa dell’Alfieri e poi sanno soffrire nei due parziali successivi, vinti in rimonta. Clamoroso il terzo con l’Ariete capace di recuperare dal 17-11 al 23-25 finale. Alla fine tre set e tre punti preziosi per il ritorno. Un successo conquistato da una squadra che ha fatto vedere di avere qualcosa in più delle sarde ma che, lo ha detto anche questa sfida, non può permettersi passaggi a vuoto contro nessuno.

La gara. Prato scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini al centro, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero. L’inizio è equilibrato fino al 9 pari. Poi il Pvp accelera, sale 11-16, scappa 13-20 e chiude con Cecchi 17-25. Al ritorno in campo il Cagliari, sostenuto dal pubblico del PalaCus, cambia passo. Sale 8-5, regge sul 17 pari, e poi subisce il break decisivo di Prato sul 22-24. Qui a chiudere la frazione è Saletti per il 23-25 con un attacco dal centro. Nella terza frazione il Pvp vive un passaggio a vuoto ritrovandosi sotto 13-8 e 17-11. La Pallavolo Prato però non molla mai e riaggancia la parità sul 21-21. Fanelli mette giù il 21-23, Cecchi il 22-24, Nesi fa partire la festa pratese col 23-25. Ritorno stasera alle 19 a San Paolo.