L’assemblea dei soci. Il Cus Siena conferma Gotti alla presidenza

L’assemblea dei Soci del Cus Siena ha confermato all’unanimità come presidente il professor Giuseppe Gotti, in carica dal 2008. Faranno parte del Consiglio direttivo per il prossimo triennio: Filippo Carlucci e Antonio Cinotti, vice presidenti; Simone Boccacci, Cristina Boffa, Franco Dei, Giorgio Froio, Fabio Miraldi, Fiorenzo Montermini, Simone Muzzi, Elena Pianigiani, Carlo Querci, Martina Semboloni. Il Consiglio direttivo sarà integrato da altri due membri nominati dal rettore dell’Università di Siena. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà presieduto dal dottor Camillo Natali (supplente dottor Roberto Dragoni). Ne faranno parte l’avvocato Michele Dei e Federico Muzzi. Il Cus Siena ha 1530 tesserati.