L’Atletico Fucecchio batte la capolista per 5-2. Bene la Vigor (4-2). Limite e Capraia battuto

Continua l’ottimo momento di Vigor e Atletico Fucecchio, entrambe vittoriose nell’ultimo turno di Serie C1. L’impresa l’ha firmata l’Atletico, superando 5-2 la capolista Deportivo Chiesanuova con doppietta di Zito e reti di Magini, Montalbano e Frediani. I biancorossi salgono a quota 11, uscendo dalla zona play-out. Riscatto anche della Vigor, che dopo il ko interno con Remole espugna 4-2 il campo de La 10 Livorno – doppietta di Qevani e gol di Catania e Settesoldi (nella foto) – ed entra con 15 punti in zona play-off. Domani sera, intanto, la Vigor alle 22.15 ospiterà l’insidioso Futsal Lucchese, mentre alle 21.30 l’Atletico sarà di scena a Orentano contro il fanalino di coda Sporting Tau Altopascio. Chiudiamo con il girone C di Serie C2, dove al Limite e Capraia non è bastato un gol di Calugi per strappare un risultato positivo alla Folgor Calenzano, vincitrice 2-1. I giallorossi, agganciati proprio dal Calenzano al quartultimo posto, torneranno in campo domani alle 21.30 contro il Futsal Mattagna che in classifica li precede di quattro lunghezze.