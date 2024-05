Lattarulo, ottimo esordio. E’ quarto nei 200 metri

Grande esordio di Ianko Lattarulo nei 200 metri al Milano Sprint Gala svoltosi sabato alla mitica Arena "Gianni Brera", tempio dell’atletica nazionale oltre che stadio molto caro ai tifosi dello Spezia per lo scudetto del 1944. In gara nella prima serie, quella riservata ai migliori, è arrivato quarto in 21,44, mostrando un grande progresso rispetto alla prima uscita dello scorso anno, dove aveva fatto registrare 21,99. Se queste sono le premesse, prepariamoci a una grande stagione dello spezzino, che nel corso del meeting milanese si è anche tolto la soddisfazione di battere un atleta di rilievo nazionale come Mattia Donola, del Gruppo Sportivo Carabinieri, solo sesto in 21,49, lui che vanta un personale di 20,84. Davanti al portacolori dell’Atletica Spezia Duferco si sono piazzati solo tre azzurri: il campione olimpico di staffetta Eseosa Desalu, vincitore con un ottimo 20,47, Andrea Federici, secondo con 20,71, e il ventenne juniores Jacopo Albertin, che ha soffiato il podio a Lattarulo per appena 14 centesimi. "Sono molto contento, è stato il mio miglior esordio di sempre – ha detto l’atleta allenato da Federico Leporati e da sua figlia Carolina – quarto in una gara simile a una finale assoluta, battendo un nazionale come Donola. Da adesso si può sperare molto in grande". Il prossimo obiettivo è abbattere il muro dei 21 secondi, che sembra vicino a cadere, consentendogli così di conquistare automaticamente l’accesso agli Assoluti in programma nella nostra città. Mercoledì scorso a Modena, nel meeting "Frate", Lattarulo si era già concesso un antipasto agonistico di rilievo sui 150 metri, ottenendo il suo personale con 16,09, a conferma dei suoi progressi.

Mirco Giorgi