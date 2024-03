Lavori in ritardo al Montano. Fusi: "Il Comune insista"

"Abbiamo appreso che il cantiere relativo al Montano sarà l’ultimo del lotto a partire, quando avrebbe dovuto a nostro avviso essere il primo anche perché siamo l’unica fra le società coinvolte a dover fronteggiare gli impegni di un campionato di Serie A". Il presidente dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così commentato la mancata partenza dell’intervento di realizzazione di un campo in erba sintetica nella struttura di viale Galilei. Un impianto che il club ha consegnato al Comune il 9 dicembre, ma il cantiere non è ancora partito. Nel rispondere in consiglio comunale ad una "questione time" presentata dal consigliere di maggioranza Enrico Romei, il vice-sindaco Simone Faggi ha spiegato che la mancata partenza dei lavori è dovuta alle difficoltà dell’azienda incaricata, divisa su quattro cantieri in contemporanea e che avrebbe dovuto operare sul Montano subito dopo essersi occupata del Ribelli. "I lavori a Viaccia sono in corso, quelli sul campo del Maliseti inizieranno il 2 aprile. E il 6 maggio dovrebbe essere la volta del Montano e del Fantaccini di Iolo – ha detto – Sono ritardi dovuti ad elementi organizzativi dell’azienda. Il Comune ha la possibilità di incidere, ma non di interrompere i lavori perché vorrebbe dire perdere i finanziamenti del Pnrr. Comprendiamo la posizione della società". Fusi ha chiesto all’amministrazione uno sforzo ulteriore: "Prendiamo atto della situazione, ma giudichiamo vaga ed inaccettabile la risposta. Il Comune deve continuare a sollecitare".

Giovanni Fiorentino