"Le Avanguardie" . Mostra ma non solo…

Programma tecnicamente valido oggi a San Rossore con due condizionate riservate ai cavalli di 2 anni sulle distanze dei 1200 e dei 2000 metri che vedono puledri di belle speranze a confronto. Ma c’è una corsa che, se rappresenta un evidente richiamo al mondo della grande arte pittorica, assume anche, disputata all’ippodromo pisano, un forte significato simbolico. E’ il premio Mostra "Le Avanguardie" che celebra l’evento in corso di svolgimento (fino al 7 aprile) al Palazzo Blu, sui lungarni pisani: oltre 40 opere che provengono dal Philadelphia Museum of Art e che ripercorrono la grande arte d’avanguardia del ‘900, da Picasso a Chagall. Ebbene, se trasferiamo idealmente il nome di questa mostra – "Le Avanguardie", appunto - sulla pista degli Escoli potremmo dire che l’ippodromo di San Rossore propone esso stesso un calendario che rappresenta da sempre una sorta di “avanguardia” della stagione del galoppo che verrà.

Le corse che costituiscono questo approccio virtuoso sono, com’è noto, il “Criterium di Pisa”, che si è disputato domenica scorsa, il premio “Thomas Rook” e il premio “Pisa”. E’ un accostamento storicamente valido e che vede già in Melfi, il netto vincitore del “Criterium” di domenica scorsa, un candidato alla carriera classica con i suoi due successi già ottenuti in Listed e un terzo posto in una corsa di Gruppo II. Quindi un richiamo ben più che simbolico. Nello stesso pomeriggio nel quale si ricorda questa grande mostra in un edificio “d’arte e cultura” qual è il Palazzo Blu, si disputa anche un’altra ricca condizionata, il premio “Palazzo Gambacorti”. In una giornata di corse così ricca di riferimenti storici non dimentichiamo infine il premio “Palazzo Prini Aulla” dove il 14 febbraio nel 1790 fu ricevuto il futuro Giorgio IV d’Inghilterra mentre sul lungarno sottostante si svolgeva una ‘carriera di cavalli”.

Andranno anche in scena due prove riccamente dotate per cavalli anglo arabi quali il Premio Gran Gala Internazionale dell’Anglo Arabo, per cavalli di 3 anni e il premio "Conferenza internazionale dell’anglo arabo", per cavalli di quattro anni e oltre.

Sette le corse in programma a San Rossore, si inizia alle 13,15. Ecco allora i nostri favoriti: I corsa - Ladywave, Antoninas;

II - Enapy,Oceano da Clodia;

III - Lancieri, Barno;

IV - Emblet, Shape of the Earth, The Broker;

V - Beaury of Tuscany, Terrano;

VI - Zeta Penny, Beniamino;

VII - Amswer Livery, Sunset Lover, Luigi Pirandello.

Renzo Castelli