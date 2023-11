Le azzurre all’assalto

La scherma internazionale torna in Lombardia. Pochi mesi dopo il Mondiale nella città di Milano, le spadiste azzurre sbarcano al PalaBorsani di Legnano per la tappa di Coppa del Mondo in programma da oggi a domenica con la 43a edizione del “Trofeo Carroccio“. Si tratta della prima data del circuito iridato 20232024, in palio punti pesantissimi per la qualifica olimpica a Parigi 2024 con le prove individuali e a squadre. L’Italia schiera tutte le sue punte di diamante, a partire dalla due volte campionessa del mondo Rossella Fiamingo. "Non vedo l’ora di tornare a gareggiare in casa - dice -. La stagione inizia a Legnano, sarà la prima gara dell’anno, di qualifica olimpica, ed è bellissimo ricominciare subito a tirare davanti al nostro pubblico dopo le emozioni vissute al Mondiale di Milano. Io e le mie compagne ci siamo preparate al meglio e speriamo di regalare grandi soddisfazioni all’Italia, sulle nostre pedane, tanto nella competizione individuale quanto in quella a squadre che vale tantissimo per l’obiettivo Parigi 2024".

Nella formazione azzurra ci sarà anche la milanese Federica Isola assieme alla stessa Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio. "Abbiamo terminato la scorsa stagione in casa e ripartiamo in casa - afferma la vice-campionessa del mondo in carica -. Spero che Legnano ci regali le stesse gioie di Milano e che, proprio come accaduto ai Mondiali, il pubblico sia caloroso e ci sostenga per ottenere il massimo risultato possibile. Le sensazioni sono molto positive, vogliamo mettere in tasca punti importanti che ci diano tranquillità in vista della qualifica olimpica". Il programma dell’evento prevede le fasi preliminari di qualificazione al tabellone principale dell’individuale per la giornata di oggi, domani si entrerà nel vivo con in gara tutte le campionesse. L’Italia è Paese ospitante e può quindi contare su venti atlete. Già qualificate per domani Santuccio, Navarria e Fiamingo grazie al ranking. Isola dovrà invece cominciare il suo percorso oggi e guadagnarsi l’accesso alla giornata successiva assieme a Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Gaia Traditi, Gaia Caforio, Anita Corradino, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Alessia Pizzini e Vittoria Siletti.

In questo weekend l’Italia affronterà anche una tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile e femminile ad Algeri, mentre la spada maschile (col milanese Federico Vismara) andrà in pedana a Berna, in Svizzera, e il fioretto maschile a Istanbul, in Turchia.