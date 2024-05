LE ELEZIONI NEL MONDO DELLO SPORT UNIVERSITARIO. Pagni confermato presidente del Cus Bologna. Nella squadra Taraborrelli, Lubisco e Ciacci

Tempo di elezioni per il Cus Bologna. Si è soliti dire che squadra che vince non si cambia. E anche il Cus Bologna si è adeguato a questo concetto.

Confermato, per il terzo mandato consecutivo, Piero Pagni, un passato tricolore nell’hockey e e tanta esperienza come dirigente, è stato confermato per la terza volta come presidente. Nel consiglio direttivo troviamo Valeria Taraborrelli, Silvia Lombardi, Alessandro Lubisco e Simone Ciacci, che sarà il delegato del Rettore. Conferme nel collegio dei revisori dei conti: con il presidente Antonio Sant’Andrea che coordinerà Stefano Veratti e Giuseppe La Valle. Membro supplente, Margherita Mezzetti.