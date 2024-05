Le manifestazioni di Aci. Ruote nella storia e drifting. La magia delle macchine retrò

Da un lato la quarta edizione di "Ruote nella Storia", che ha visto numerose auto d’epoca sfilare per le vie cittadine. Dall’altra la tappa del Campionato Italiano Drifiting, che ha portato i concorrenti a sfidarsi al Parco Fiera di viale Marconi in una gara ad alto tasso di spettacolarità. Queste le ultime due iniziative firmate dall’Aci, in ordine cronologico. Il campionato, alla luce dei riscontri organizzativi positivi fatti registrare, potrebbe diventare una delle tappe (quasi) fisse in chiave futura. Si è partiti con il "Challenge Italiano Street Open 2024", vinto da Alessandro Narisi su BMW E46, davanti a Manuel Palazzetti e ad Alessandro Margoni. E’ stata poi la volta delle sfide in "twin drift" della "Pro2" che ha visto primeggiare Ivan Savignani su BMW E30 V8 precedendo Carlo Negri e Marco Stellino. A seguire le battaglie fra i piloti della categoria regina, la "Pro class": ha vinto su Toyota Supra A90 lo svizzero Yves Meyer, riuscendo a prevalere su Michele Landolfi ed Alex Gritti.