LE MODALITà. Chi si prenota subito spende 12 euro. Il pettorale aumenta dal primo marzo

Chi prima arriva meglio alloggia? Diciamo che, nelle logiche Uisp, chi si iscrive prima avrà la possibilità di risparmiare, oltre che ad assicurarsi, da subito, la maglietta la possibilità di viaggiare gratuitamente, domenica 12 maggio, sui mezzi Tper, usufruendo poi nel pomeriggio della domenica delle piscina Sogese.

Chi si iscrive entro il 6 febbraio, spenderà 12 euro (8 per i bambini e i cani), chi invece lo farà dal 7 al 29 febbraio, dovrà aggiungere altri tre euro. Dal primo marzo, poi, fino a qualche secondo prima dello start della corsa, tariffa intera: pettorale (e tutto il pacchetto omaggio) a 18 euro. Detto che la partenza, come tradizione, è sistemata in via Rizzoli, si tratta di capire quali saranno i tre percorsi. Una mappa ufficiale, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito www.strabologna.it.

Sempre sullo stesso sito, sarà possibile iscriversi online poi, dal 19 febbraio, ci saranno appositi punti di iscrizione distribuiti in tutta la città. Chi si iscrive online, potrà poi ritirare il proprio pacchetto gara, dalla seconda metà di febbraio, nella sede provinciale dell’Uisp in via dell’Industria 20 (dal 10 al 12 maggio, invece, è previsto un apposito ’sportello’ all’interno del Villaggio StraBologna).