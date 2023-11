Le nostre atlete. Tabani a segno in Champions. Ma arriva il ko

L’Ekipe Orizzonte si è arresa in trasferta contro il Sant Andreu, nel match valido per la Champions League. Ma Chiara Tabani si è ormai integrata a Catania, dove è approdata la scorsa estate: la ventinovenne pratese lo ha dimostrato una volta di più, mettendo a segno due reti nel 9-4 esterno imposto dal sodalizio catanese al Plebiscito Padova, in quello che era il big match della serie A1 di pallanuoto. Chiara aveva deciso di trasferirsi in Sicilia per vincere quello scudetto sfuggitole più volte nel recente passato, e che in carriera non ha mai vinto. Un obiettivo che sogna di centrare nel 2024, insieme ad un’altra medaglia olimpica che si aggiungerebbe all’argento di Rio 2016. E per ora tutto sta andando secondo i piani: l’Ekipe è prima in classifica in campionato con 24 punti, mentre Padova segue con tre lunghezze di ritardo, a pari merito con la Pallanuoto Trieste dell’altra pratese Sara Cordovani.