Le olimpiadi. Il sogno di qualcuno ancora raggiungibile

Il sogno è nel cassetto. Da coltivare nei prossimi mesi con passione e ovviamente talento, la passione da sola non basta, perché ci potrebbe scappare un bel viaggetto a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto. Non per una vacanza, ma per il top a cui può aspirare uno sportivo: le Olimpiadi. Ci sono alcuni atleti viareggini e versiliesi che strizzano l’occhio a questa invidiabile opportunità: c’è chi come Luca Tesconi (nella foto), argento olimpico a Londra nel 2012, sa già che cosa si provi a salire su uno dei gradini del podio. Vorrebbe riprovarci ma per ora il lasciapassare non è arrivato. Poi, in ordine sparso ci sono altri atleti (peccato che il beach soccer non sia stato accolto fra le discipline olimpiche) che ce la metteranno tutta alla ripresa dell’attività agonistica per strappare il pass: dal pugile Vincenzo Bortone allo schermidore Matteo Morini, alla nuotatrice Helena Musetti, più l’eventuale sorpresa che non manca mai.