Le pagelle. Bamforth parte a razzo, poi si spegne. Cincia conduce

Bamforth, 6-. Poteva e doveva essere la sua partita. Ma alla fine è stato invece il match dell’ultimo arrivato in casa Varese. Ovvero Niccolò Mannion, il “red mamba“. Forse dalle parti della Vuelle hanno un po’ sottovalutato il peso dell’arrivo in extremis del play azzurro. Protagonista assoluto dell’ultimo quarto con 21 punti. E firma della la preziosa vittoria di Varese. A differenza di Mannion, Scott Bamforth ha cominciato forte con 21 punti e 5 bombe al trentesimo. Andando poi a spegnersi piano piano come un fuoco di Candelara: 5/8 da 3 e 2/6 da due. Non bastano per vincere.

Bluiett, 5,5. In 26 minuti 7 punti con 1/2 nelle bombe, e soprattutto 0/3 da due.

Ford, 6-. A un certo punto scompare letteralmente dal campo e senza di lui la squadra si squaglia. Per Quincy: 4/9 al tiro e soprattutto 0/3 nelle bombe. Pochi anche i rimbalzi.

Cinciarini, 6+. Gioca 31 minuti e conduce le danze a lungo nella prima parte del match dominata dai biancorossi, fino al +15 (55-40) al 23’. I numeri dicono: 4/9 da due, 0/3 da tre in un 29% totale che spiega la sconfitta quasi quanto la presenza di Mannion. In realtà il rosso Mannion vince il duello dei nuovi play arrivati.

Mazzola, 5,5. 3/6 al tiro e 5 rimbalzi, soprattutto un fallo ingenuo su Halan che costerà caro. E’ sempre buio in volto.

Totè, 6+. Si era battuto bene per 29 minuti e poi gli fischiano un blocco irregolare che pesa tantissimo. Eppure sarebbe il miglior lungo italiano in campo, ma gli arbitri non sono stati ancora avvisati dalla federazione: 16 punti, 7 rimbalzi, 5/9 al tiro e 6/10 nei liberi. Avvertite Giansanti e compagnia.

Visconti, 5. Non è la sua serata e lo si vede subito: 0/4 al tiro.

Tambone, 5,5. Il capitano coraggioso è il primo a spegnersi con le difficoltà della squadra. Lo rivogliamo come una volta: 1/4 al tiro.

Mockevicius, ng. Gioca solo dieci minuti e alla fine pesa come una piuma. Abbiamo capito che Buscaglia non lo vede in coppia con Toté. Ma forse questo vale anche per Ford?

Luigi Luminati