Le pagelle. Bigonzoni, giornata da incubo. Moreo non è mai pericoloso

STRADA 5 Esordio da dimenticare per il giovane portierino del Prato. Colpevole sul secondo gol, poi non ritrova la giusta tranquillità.

NOCENTINI 6 In una domenica da dimenticare per i biancazzurri non fa errori evidenti. Dal 54’ STICKLER 5 Entra ma non riesce a far cambiare passo alla squadra.

MONTICONE 6 Uno degli ultimi a mollare come al solito, lotta su ogni pallone anche se perde qualche duello.

DIANA 5,5 Meno sicuro e disinvolto rispetto al solito. Qualche marcatura salta sui piazzati.

LAVERONE 5,5 Un po’ troppo nervoso nel finale e inconcludente in fase offensiva.

GARGIULO 5,5 Si vede poco e non riesce a far girare al meglio il Prato. Ritmo troppo compassato. Dall’84’ D’AGOSTINO s.v.

TROVADE 5,5 Vedi quanto detto per Gargiulo. Qualche guizzo in più, ma al di sotto degli standard a cui ci aveva abituato ultimamente.

LIMBERTI 5 Corre e si danna sulal sua corsia, ma viene visto di rado dai compagni e non incide. Dal 54’ GORI 5,5 Entra per ridare brio al reparto offensivo, ma si vede veramente poco.

BIGONZONI 4,5 Non gli riesce nulla. Giornata no. Dal 71’ OLIVERIO s.v.

SANTARPIA 5 Zampetta alla ricerca di un lampo di genio che però non arriva mai. Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Dal 69’ SOWE s.v.

MOREO 5,5 Tanto lavoro di sponda e in appoggio alla manovra. Ma non si ricorda un suo tiro nello specchio.

ALL. RIDOLFI 5,5 Prato involuto, a fare la differenza sono state le diverse motivazioni.