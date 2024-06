Le pagelle. Gnata, muro invalicabile. Galbas: qualità e quantità. Per Compagno la miglior partita da quando è qui

FORTE DEI MARMI

GNATA 10. Se c’è un giocatore che ha frustrato le velleità di rimonta dei veneti è stato il portiere-capitano rossoblu. Mai sorpreso, né sui tiri da lontano, né su quelli ravvicinati come fosse un allenamento.

CINQUINI 9. A una prova difensiva rocciosa abbina importanti disimpegni che per due volte lo portano vicino alla rete (ne segna anche una che viene annullata).

GALBAS 10. Due reti abbinate a una qualità e quantità di gioco incredibile: Mai una sbavatura difensiva, propositivo e micidiale in attacco.

IPINAZAR 9. Anche per lui una prestazione difensiva immensa che ha finito per scoraggiare i suoi ex compagni di squadra del Trissino.

TORNER 10. A distanza di quattro giorni un’altra partita perfetta: due reti, assist e un’intelligenza tattica davvero superiore in pista.

ROSSI 9. Rimedia tante botte, ma non si ferma mai e fa guadagnare secondi preziosi sacrificandosi in attacco.

COMPAGNO 10. Se non è la migliore partita in rossoblu poco ci manca. Fa diventare matti i difensori del Trissino e segna due reti pesantissime nell’economia della partita.

BERTOLUCCI A. (allenatore) 10. Con gli uomini contati, mette in pista una squadra perfetta dal primo all’ultimo minuto con una difesa da manuale e un attacco spietato. E non era facile dover rinunciare in partenza a due calibri da novanta quali Ambrosio (infortunato, capocannoniere della serie A) e Gil (squalificato).

Non entrati TAITI, GIOVANNELLI e CACCIAGUERRA.

TRISSINO

ZAMPOLI 6, MALAGOLI 5, COCCO 6, PICCOLI GIOELE 5, PINTO 5, GARCIA 6, MENDEZ 6, GAVIOLI 7, SOUSA (all.) 6. Non entrati SGARIA e PICCOLI GIOELE.

G.A.