Le pagelle. Monticone non sbaglia nulla. Sowe sfiora il gol della stagione

RICCO 6 Praticamente inoperoso. Non ha colpe in occasione del gol incassato.

LAVERONE 6 Gara diligente e ordinata, sia in fase difensiva che offensiva.

MONTICONE 6,5 Sempre presente in fase difensiva. Nel finale suona la carica per tentare di agguantare la vittoria.

DIANA 6,5 Duro quanto basta per concedere solo le briciole agli attaccanti del Fanfulla. STICKLER 7,5 Trova il gol che porta in vantaggio i biancazzurri e mette in area alcuni palloni molto insidiosi.

TROVADE 6 Qualche lezio sismo di troppo, ma nel complesso gara anche di grande sostanza e geometria.

GEMIGNANI 5,5 Ha più di qualche colpa sul gol del pareggio di Cocuzza. Peccato, perché la prova era stata positiva.

SADEK 6 Il caldo influisce, ma ci mette sempre gamba e impegno. Dal 76’ D’AGOSTINO 6 si crea un paio di buone opportunità, ma purtroppo non riesce ad essere freddo in area.

BIGONZONI 6 Qualche guizzo, qualche lampo. Ma può fare meglio e con più continuità. Dal 70’ PRECI s.v.

SANTARPIA 7 Sfortunato. Avrebbe meritato il gol per tutti i tentativi scagliati verso la porta del Fanfulla. Lo ferma il palo in avvio di ripresa. Dall’83’ SOWE 6 fosse entrata la mezza rovesciata del 2-1 sarebbe venuto giù il Lungobisenzio.

GORI 6 Tanto impegno, qualche imprecisione di troppo in area, lotta come un leone.

ALL. RIDOLFI 6,5 Un buon Prato. Volitivo ed essenziale. Purtroppo oggi è mancata la vittoria, ma poco da dire e da rimproverare alla squadra.