Le pagelle. Monticone ordinato, Lambiase giù. Marangon, manca solo concretezza

FOGLI 6 Non trema, anche se non si registrano interventi difficili. Ordinaria amministrazione, con qualche buona uscita. STICKLER 5 Pesa il fallo che regala il rigore nel finale al Borgo San Donnino. Ingenuità assolutamente evitabile. Dall’87’ VITALE s.v.

MONTICONE 6,5 Ordinato in marcatura. Di testa i palloni sono tutti suoi.

DE PACE 6 Gara ordinata, con pochi rischi e qualche irruenza di troppo.

LAMBIASE 5,5 Un po’ timido in fase offensiva. Si preoccupa più di non fare errori in difesa. Dal 60’ CASUCCI 6 Entra in maniera propositiva e mette qualche cross interessante.

CELA 6,5 E’ il più pericoloso del Prato. A volte fin troppo generoso, nel gol c’è anche del merito suo.

GEMIGNANI 6 Solita gara di rammendo, paziente e diligente. Si vede poco, ma sbaglia anche poco.

TROVADE 6 Avrebbe meritato di più, ma il gesto all’indirizzo dei tifosi fa scendere le sue quotazioni. Dall’83’ TEDESCO s.v.

MOBILIO 6 Qualche guizzo, ma come sempre da lui ci si aspetterebbe qualcosa di più. GORI 6 Si conferma giovane interessante. Lotta su ogni pallone, ma gli manca qualcosa per fare reparto da solo.

MARANGON 6,5 E’ fra i più brillanti in avanti, ma deve provare ad essere più concreto. Dal 69’ D’AGOSTINO s.v.

All. NOVELLI 6 Coraggioso nei cambi. Il risultato non gli sorride. La squadra gioca bene, ma per un motivo o per l’altro mancano punti all’appello.