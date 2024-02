Le sincronette dell’azzurra. Ferrara e Vannucchi ai campionati italiani

Medaglie e pass-qualificazione per il massimo torneo nazionale, che prenderà il via fra un paio di mesi. Questo il bilancio con cui le sincronette dell’Azzurra sono tornate dalla seconda prova dei campionati regionali di nuoto sincronizzato a Pontassieve. A far festa è in primis Elisa Vannucchi, salita sul gradino più alto precedendo la compagna di squadra Elisabetta Ferrara. Entrambe si sono qualificate ai campionati italiani che inizieranno il 12 aprile ad Ostia, insieme alle compagne Marta Bacci, Greta Mignacca , Emilia Azzaro , Viola Moretti, Lucrezia Puggelli, Matilde Vagaggini, Sofia Simoncini, Viola Peschi, Anna Santini, Beatrice Bianchi ed Eva Bellanova. Buona anche la performance di Giulia Bucci: obiettivo della pratesi resta quello di continuare a crescere e di confermarsi a questi livelli anche nella seconda parte della stagione.