Le star della vela a confronto. Torna il trofeo Emilio Benetti

E’ scattato il sessantesimo trofeo di vela classe Star Emilio Benetti Historic Event Iscyra, che si chiude domani, storico e prestigioso appuntamento nazionale ed internazionale di grande livello tecnico. Tornano in gara Flavio Favini (tra l’altro vittorioso all’Admirals’ Cup ’95 su Capricorno) con Nicolas Serravalle, così come Aldo Migliaccio (skipper di Italia nella Coppa America ’87 e campione del mondo nel 1984) tornato dopo 32 anni di assenza al Benetti, che vinse nell’82. Tra i favoriti l’equipaggio Under 30, Claudio Parboni e Alessandro Sodano. In regata anche i lariani Vincenzo Locatelli (quattro volte vincitore del Benetti) con Ambrosini e Carlo Buzzi con Fabio Barindelli, i campani Fulvio De Simone e Pino Ritucci (Flotta Capri), Francesco Cuccotti con Alberto Bellelli (Bracciano), Guido Falciola (Lesa), Massimo Canali, e i locali Antonio Balderi con Amerigo Anguillesi, Giampiero Poggi (5 vittorie) con Davide Mugnaini, Graziano Bonanno con Giovanni Giorguli, Corrado Musso con Marco Esposito, Marco Viti con Alessandro Cattaneo, Luca Massaccesi con Maurizio Bellini, Diego Maltese con Mauro Fragiacomo, Paolo Insom con Silvio Dell’Innocenti. L’edizione 2023 era stata vinta da Enrico Chieffi e Nando Colaninno della Società Velica Viareggina. Grande sforzo organizzativo per la Società Velica Viareggina, il Club Nautico Versilia e lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo su delega della Federvela, in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Versiliesi, il Circolo Torre del Lago, la Lega Navale Italiana, l’assistenza della Capitaneria di Porto e il supporto di Telemar Yachting Italy.

Walter Strata