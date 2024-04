Le ultime dal diamante. Il Bbc pareggia con il Macerata e prende Carbo e Penalver

Il Bbc archivia le amichevoli precampionato con un importante pareggio (4-0, 3-8) contro l’HotSand Macerata sul diamante di Potenza Picena. I ragazzi di Junior Oberto hanno disputato due ottime partite e nella seconda sfida sono riusciti a imporsi con un attacco da undici valide, compreso un fuoricampo da tre punti al 4° attacco, che ha dato il via al big-inning decisivo, che ha ribaltato il 2-0 dei marchigiani al 1° su Gonzalez (ha lanciato 4 inning), con un errore, un doppio e una volata di sacrificio. Gara 1, in cui il Bbc ha schierato i lanciatori di scuola italiana, si è decisa invece al 4° attacco del Macerata, che ha segnato 4 punti su Soto (utilizzato per 3.2rl) con tre valide e un errore. Intanto si chiude con il botto il mercato del Bbc con l’arrivo di due lanciatori cubani, Juan Penalver, uno dei migliori closer del campionato caraibico, e Jonathan Carbo, già nel 2022 nella formazione grossetana, che nella passata stagione non è potuto tornare in Maremma, a causa della brutta eliminazione della squadra nella fase eliminatoria. "Sono contento di essere nuovamente a Grosseto – dice Carbo, che dovrebbe essere il lanciatore partente della gara del venerdì sera – una città nella quale si mastica baseball e per questo mi sento come a casa". "Non vedo l’ora di scendere in campo – dice Penalver –. Questa nuova esperienza mi affascina, ascoltando anche i discorsi di Carbo e Barcelan".