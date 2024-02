"Leandro Casapieri, il miglior portiere al mondo di beach soccer nel 2023"

Il torrelaghese Leandro Casapieri è stato eletto miglior portiere al mondo di beach soccer per l’anno 2023. Il fortissimo numero 22 del Pisa e dell’Italia è stato premiato al gran galà del Beach Soccer Stars 2023 a Dubai lunedì sera (dove domani iniziano i mondiali). Come quintetto migliore del pianeta sono stati premiati appunto Casapieri e poi il difensore giapponese Ozu Moreira ("Il Grande Mazinga" nippo-carioca del Viareggio Beach Soccer con cui ha vinto lo scudetto da protagonista la scorsa estate in Serie A), il capitano brasiliano del Pisa Bruno Xavier, il portoghese Bê Martins e l’altro brasiliano Rodrigo Soare.