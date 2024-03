L’Emil Banca di Brolis ha il test più difficile: il Romagna al Bonori

Sfida al vertice per l’Emil Banca Bologna che alle 14,30 ospita, al Bonori, l’imbattuta capolista Romagna. Appuntamento fondamentale per la formazione diretta da Francesco Brolis che prova a fare lo sgambetto alla formazione cesenate. E’ la sfida che vale una stagione. Con il Romagna primo e praticamente irraggiungibile, l’Emil Banca deve fare la corsa al secondo posto proprio sul Colorno. Secondo posto che potrebbe valere il ripescaggio in vista della nuova serie A2. Contro il Romagna serve una vittoria con bonus addizionale per tenere il passo dei ducali e continuare a sognare la serie A.

Trasferta invece per il Pieve di Renzo Balboni. I ragazzi del presidente Adriano Balsemin saranno di scena al Padovani di Firenze. Confronto da vincere per un Pieve che vuol mantenere, e consolidare il quinto posto. E’ stata una settimana serena in casa Pieve; nella formazione bolognese ci sarà molto turnover con spazio a chi finora ha giocato meno. In campo andrà comunque un Pieve competitivo per provare a chiudere la partita il prima possibile e dare spazio a tutti gli elementi. Firenze è penultima con 14 punti e con la retrocessione a un passo.

Le altre gare: Modena-Gubbio, Colorno-San Benedetto, Formigine-Jesi, Amaranto-Cus Siena.

La classifica: Romagna 82; Bologna e Colorno 67; Modena 64; Pieve 45; San Benedetto 40; Cus Siena 35; Jesi 34; Amaranto 33; Gubbio 28; Firenze 14; Formigine 8.

Filippo Mazzoni