Lenzi, ecco il pass per le Olimpiadi : "Non mi accontento, voglio l’oro"

Se si vuole veramente una cosa e si mette anima e corpo per raggiungere questo obiettivo, nessun traguardo è impossibile. Una frase che quasi rievoca il Rocky Balboa di Sylvester Stallone, ma che rispecchia a pieno la passione e l’entusiasmo di Diego Lenzi che come un fiume in piena, tanto sul ring quanto fuori, non ha nascosto l’emozione e la gioia per la conquista del pass per Parigi. Un bolognese dunque salirà sul ring del Roland Garros (la celebre arena del tennis ospiterà infatti anche la noble art) ai prossimi Giochi Olimpici, obiettivo dichiarato e raggiunto al secondo tentativo dall’atleta del Gruppo Sportivo dell’Esercito che davanti al pubblico della E-Work Arena di Busto Arsizio ha sfoderato una prestazione maiuscola dall’inizio alla fine del torneo di qualificazione olimpica suggellando la sua presenza alla rassegna a Cinque Cerchi. "Sono felicissimo. Mi ero prefissato di qualificarmi per Parigi 2024 e ci sono riuscito. Questa è la dimostrazione che se si vuole veramente una cosa, sacrifica anima e tempo e può raggiungerla. Voglio ringraziare tutti gli allenatori, lo staff e coloro che mi sono stati vicini, la mia famiglia e la mia fidanzata". Lenzi aveva fallito la qualifica nell’occasione precedente ai Giochi Europei di Cracovia pur avendo dimostrato di avere i numeri per poter ottenere il pass per i Giochi, una sensazione poi confermata alla manifestazione milanese dove ha sbaragliato la concorrenza.

Il cammino dell’atleta bolognese era iniziato superando il gigante del Kirghizistan Bakyt Toktosun. Nel turno successivo poi è stata la volta dell’insidioso spagnolo Ayoub Ghadfa Drissi el Aissaoui, bronzo alle ultime Olimpiadi e tra i candidati principali a ottenere un pass per le Olimpiadi. Anche in questo caso il boxeur emiliano ha messo sul ring una prestazione maiuscola controllando l’incontro senza farsi scoraggiare dalla maggiore fisicità dell’avversario. Poi il capolavoro nel match decisivo contro Danis Latypov, atleta russo presente a Tokyo 2020 e ora sotto l’egida della federazione pugilistica del Bahrain, con il ventiduenne che si è imposto ai punti e con verdetto unanime: 30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 30-27. Lenzi ha controllato il match contro il veterano russo portando a casa le prime due riprese e poi reggendo bene il ritorno dell’avversario.

L’incontro è stato a senso unico, con il ventiduenne che è riuscito a imporsi grazie alla sua esplosività. Ottenuta la qualificazione, con il sogno dell’ultimo anno che si avvera, Lenzi non ha intenzione di fermarsi: "Ora mi propongo un nuovo obiettivo, quello di vincere la medaglia d’oro a Parigi e così farò". Ogni promessa è debito e se la condizione vista sul ring di Busto Arsizio sarà mantenuta fino ad agosto, non è detto che il boxeur originario dell’appennino non possa coronare anche questo ulteriore sogno.