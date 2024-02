Lerici con l’amaro in bocca. Rapallo pareggia nel finale

Lerici Sport

Lerici Sport: Di Donna, Vangi, Iaci 3, Telara, Sisti, Echenique 1, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 2, Avvenente, Dainese 3, Enea, Pietra. All. Sellaroli.

Parziali: 3-2, 1-3, 3-1, 2-3.

Arbitro: Rondoni

LA SPEZIA – Partita vietata ai deboli di cuore per il Lerici Sport, che nella penultima del girone di andata sfiora la vittoria in casa contro il Rapallo Nuoto e viene raggiungo nell’ultima azione dagli avversari, che impattano (9-9) con un gol di Benvenuto a una manciata di secondi dalla sirena. Amaro in bocca, anche alla luce della bella prestazione dei Coccodrilli, in campo con un capitan Virdis ancora a mezzo servizio per via dell’influenza che lo ha colpito nei giorni prima del match, che tengono sempre testa all’avversario e in lunghe parti dettano legge in vasca, arrivando anche al +2 in diverse fasi. Ospiti mai domi, fino alla zampata finale, che priva i rossoblù di due punti preziosi in chiave play off. Il team di Sellaroli mantiene la terza posizione dietro a Civitavecchia e Aragno vittoriose, un punto sopra Osimo, prossima avversaria.

"È stata una buona partita di entrambe le squadre – commenta coach Andrea Sellaroli - , equilibrata: penso di poter dire che meritavamo noi la vittoria, siamo stati sopra anche di due gol e brucia tantissimo aver subito il pari a sei secondi dalla fine con uno stratagemma giusto; con l’ultima azione della disperazione, Rapallo ha mandato avanti il portiere e ha giocato con l’uomo in più, andando a segno. La cosa che non mi va giù è che si tratta della seconda partita, dopo quella contro l’Aragno in cui avevamo il possesso di palla noi e ci viene fischiato un controfallo che da filmato risulta non esserci; bravi, però, gli avversari a conquistare questi preziosismi, noi cercheremo di studiare il modo per evitare quest’ultima beffa". Sabato prossimo, per l’ultima di andata, altra sfida play off per i Coccodrilli, che saranno impegnati in esterna contro Osimo alla ’Passetto’ di Ancona. Risultati: Perugia-Civitavecchia 10-14, San Giorgio-Osimo 5-13, Livorno-Tolentino 22-8, Aragno-Locatelli 9-6. Classifica: Civitavecchia 24, Aragno 19, Lerici 16, Osimo 15, Rapallo 14, Loctelli 12, San Giorgio 6, Livorno e Perugia 5, Tolentino 0.

Chiara Tenca

Nella foto: Riccardo Virdis