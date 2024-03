Lerici ko presenta ricorso: "Troppi episodi dubbi"

Con il fiato sospeso, in attesa del verdetto del giudice sportivo. Il Lerici Sport stecca la quarta di ritorno e cede alla ‘bestia nera’ San Giorgio Wp Genova alla ’Lago Figoi’, dove viene battuto per 8 reti a 7 dai padroni di casa. Un risultato, dopo la vittoria di misura dell’andata, ancora in forse: la società del presidente Sammartano ha annunciato, infatti, di aver fatto ricorso per alcuni episodi dubbi nell’ultimo tempo. "La giuria non ha fermato il tempo nel finale – spiega coach Andrea Sellaroli - nella nostra ultima possibilità di pareggio, l’arbitro ha segnalato prima un fallo a favore al nostro attaccante, poi ha segnalato l’opposto consentendo la controfuga con gol del difensore del San Giorgio, bloccando una buona opportunità in attacco per segnalare un time out che io non avevo assolutamente chiamato. Abbiamo anche i filmati che testimoniano come siano stati commessi questi errori tecnici da parte dell’arbitro quando il risultato era ancora in bilico: speriamo che il giudice li prenda in considerazione". Dopo questa battuta d’arresto, ancora cambiamenti in classifica: il Lerici viene sorpassato dal Rapallo Nuoto, che asfalta in esterna il Tolentino prossimo avversario dei Coccodrilli, e scivola in terza posizione; da segnalare in vetta la prima sconfitta stagionale del Civitavecchia, che cade clamorosamente contro la Locatelli.

Lerici sport: Di Donna, Vangi, Iaci 1, Telara 2, Sisti, Echenique 2, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Avvenente, Dainese 2, Torracca, Pietra. All. Sellaroli. Vice: Biancardi.

Risultati: Locatelli-Nc Civitavecchia 11-6, Livorno–Perugia 9-3, Tolentino-Rapallo 6-15, Aragno-Osimo 7-6. Classifica: Civitavecchia 34, Rapallo 27, Lerici Sport 26, Aragno 24, Osimo 22, Locatelli 21, Livorno e San Giorgio 12, Perugia 9, Tolentino 0.

Chiara Tenca