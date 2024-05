Lerici ko senza far drammi

Metanopoli Milano

11

Lerici Sport

7

WATERPOLO METANOPOLI MILANO: Mugelli, Losano 5, Scuderi, Sarotto, Andaloro 1, Pala, Sarno 1, Cristaudo, Ciardi 1, Maricole 2, Ticozzi 1, Pala, Cardona, Monopoli.

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi 1, Taci 2, Telara 1, Sisti, Echenique 1, Virdis, Casagrande, Italiani 1, Gatti 1, Avvenente, Dainese, Torracca, Pietra. All. Sellaroli. Vice: Biancardi.

Parziali 3-2, 5-4, 1-1, 2-0.

Arbitri: Isaja e Naccari.

MILANO – Il Lerici Sport stecca il primo appuntamento con i playoff e cede con il finale di 11-7 alla piscina ’Cozzi’ di Milano ai quotati avversari della Waterpolo Metanopoli, formazione reduce da lunghe stagioni delle serie maggiori. "Non è stata la nostra migliore prestazione – ammette coach Andrea Sellaroli – ma non dobbiamo farne un dramma, anzi: abbiamo capito tutti cosa abbiamo sbagliato, confrontandoci nel post-gara, e da qui siamo pronti a ripartire. Davvero, non vediamo problemi, ma un incontro andato male". L’occasione per dare una svolta alla serie (si gioca al meglio delle tre, eventuale ‘bella’ in programma a Milano sabato prossimo) sarà mercoledì nel campo di casa: i Coccodrilli danno appuntamento a tutti i loro tifosi mercoledì 22 maggio alle 18.30 alla ’Mori’ di Spezia per gara-2, che sarà un appuntamento da dentro-fuori.

Servirà una volta più delle altre tutto il sostegno dei propri supporter nell’impianto amico, per assicurarsi il pass per la gara decisiva. Una sconfitta significherebbe, infatti, la fine del sogno promozione per il team del presidente Sammartano, inseguito già da lungo tempo. Tornando alla gara, il Lerici è sempre andato all’inseguimento, arrivando a tallonare gli avversari alla fine del terzo tempo (il tabellone segnava 8-7), ma Milano, forzando su fallo commesso, ha messo un pesantissimo gol (9-7) e poi, per alcuni errori tecnici del Lerici hanno capitalizzato due rigori. "Abbiamo commesso errori, cosa che di solito non facciamo, ma abbiamo capito perché: è stata la voglia a spingerci a commetterne troppi. Loro sono più abituati a certe partite, avendo una diversa esperienza alle spalle, ma grazie a questa gara abbiamo capito come gestirli e ci sentiamo pronti per gara-2. Nessun dramma, adesso andiamo avanti".

Chiara Tenca