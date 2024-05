Lerici, missione compiuta. La goleada vale i playoff

Lerici Sport

16

Osimo Pirates

7

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi 1, Iaci 3, Telara 1, Sisti 1, Echenique 2, Virdis 1, Casagrande, Italiani, Reina, Avvenente 1, Dainese 4, Sonny, Pietra. All. Sellaroli. Vice: Biancardi

OSIMO PIRATES WP: Ricciotti, Marcucci 1, Sabbatini Peveri 1, Passeggio 1, Venanzi, Papa 1, Simonetti, Vaccarini 1, Paoloni, Veccia, Santarelli 1.

Parziali: 5-2, 3-3, 2-0, 4-1.

Arbitro: Marco Riviezzo

LA SPEZIA – Play off! Il Lerici Sport non tradisce le aspettative e con una goleada contro l’Osimo nell’ultimo match della stagione regolare (16-7 per i Coccodrilli) stacca il pass per la fase successiva. Terzo posto in classifica per il team rossoblù del presidente Sammartano, che si piazza dietro a Civitavecchia (38) e Aragno (anch’esso a 36 punti, ma avanti negli scontri diretti) e davanti alla Locatelli, che strappa al Rapallo l’ultimo posto in palio. Sarà la Wp Milano Metanopoli, seconda del girone 1, l’avversaria da battere: sabato 18, gara-1 in trasferta, ritorno mercoledì 22 in casa ed eventuale ‘bella’ sabato 25 ancora in esterna. "Il livello quest’anno è altissimo – commenta coach Andrea Sellaroli - Metanopoli era in serie A1 fino a poco tempo fa, in una eventuale finale, ci sarà di nuovo il Civitavecchia; non c’è nessun incontro abbordabile, ma questo ci stimola a dare il massimo per confrontarci con queste grandi squadre.

Dopo un anno di sacrifici, essere arrivati a soli due punti dalla vetta, con tanti rimpianti, significa che qualcosa di buono lo sappiamo fare anche noi ed i playoff sono il giusto premio per quello che hanno saputo fare i ragazzi. Abbiamo lavorato tutto l’anno per goderci questo finale di stagione". Risultati: Livorno Aquatics-Locatelli 12-14, Perugia-Rapallo Nuoto 8-8, Gs Aragno Nc Civitavecchia 10-8, San Giorgio-Tolentino 7-7. Classifica finale: Civitavecchia 38, Gs Aragno e Lerici Sport 36, Us L. Locatelli 34, Rapallo Nuoto 33, Osimo Pirates Wp 23, Livorno Aquatics 22, San giorgio Wp 17, Lib. Rn Perugia 16, Pn Tolentino 1.

Chiara Tenca