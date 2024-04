Lerici sotto tono ko a Sori

Battuta d’arresto amara per il Lerici Sport che stecca la sfida dal sapore playoff contro una Locatelli Sori in stato di forma, vittoriosa in casa per 11-8. È coach Andrea Sellaroli a dare la lettura del match, che costa ai Coccodrilli la seconda posizione in classifica, in una giornata in cui la capolista Civitavecchia subisce la seconda sconfitta in campionato. "Per la prima volta non sono arrabbiato dopo una sconfitta – spiega – perché abbiamo giocato malissimo e la Locatelli ha strameritato di vincere senza se e senza ma. E la cosa non mi sorprende, perché durante la settimana la formazione che è scesa in acqua sabato, non si era mai allenata insieme. È stata una grandissima occasione persa da parte di chi ha un minutaggio minore quando la squadra è al completo, per mettersi in mostra e farmi cambiare qualche convinzione, ma ormai la frittata è fatta, guardiamo avanti". E analizza i motivi della battuta d’arresto rimediata da una rosa priva di due importanti terminali offensivi anche il centroboa Tomàs Echenique, autore di sei gol, risultati però ininfluenti per l’esito del match. "Non abbiamo iniziato male, ci siamo portati subito sull’uno pari, ma noi eravamo senza i cambi giusti, mancavano due giocatori per noi importanti quali Iaci e Dainese; ci è mancata un po’ di freschezza in attacco e in difesa non abbiamo potuto chiudere bene davanti ai loro tiri. Dobbiamo ancora lavorare: mancano tre partite importanti per arrivare ai playoff e dobbiamo affrontarle come squadra, dobbiamo preparare bene le gare per arrivare al meglio possibile fronteggiando nel giusto modo i nostri avversari. Non c’è un comparto specifico da migliorare, ma piuttosto serve puntare sull’unione di gruppo, importante anche per vincere. Incomma, dobbiamo esser più coesi in acqua e supportarci fra di noi".

Lerici Sport sceso in vasca con: Di Donna, Vangi 1, Reina, Telara, Sisti, Echenique 6, Virdis, Casagrade, Italiani, Gatti 1, Avvenente, Lazzaroli, Torracca, Pietra. All. Sellaroli. Vice: Biancardi. Match arbitrato da Ioannou. E il 20 aprile, un’altra prova del nove per i Coccodrilli, che ospiteranno alla ’Mori’ la capolista Civitavecchia.

Altri risultati: Livorno Aquatics – Osimo Pirates 11-6, Pn-Tolentino Lib. Rn Perugia 6-14, San Giorgio Wp-Gs Aragno 9-12, Nc Civitavecchia-Rapallo Nuoto 8-9. Classifica: Nc Civitavecchia 35, Gs Aragno 30, Lerici Sport 29, Rapallo Nuoto 28, Us L. Locatelli 25, Osimo Pirates Wp 23, Livorno Aquatics 18, Lib. Rn Perugia 15, San giorgio Wp 12, Pn Tolentino 0.

Chiara Tenca