Lerici Sport non si ferma. Sale sul podio a Bogliasco

Nessuna pausa in occasione della Pasqua per il Lerici Sport di pallanuoto: i Coccodrilli hanno tenuto il motore a pieni giri anche in concomitanza con lo stop al campionato di serie B per le festività, partecipando alla prima edizione del torneo Si2001, che si è disputato nella piscina "Gianni Vassallo" di Bogliasco, portando a casa un onorevole terzo posto. "Un bel banco di prova", ha sottolineato coach Andrea Sellaroli al termine del quadrangolare vinto dalla Rari Nantes Arenzano (A2), che ha battuto di misura (11-10) i padroni di casa della Netafim Bogliasco 1951 (A2), con la Locatelli Pallanuoto – già avversaria nel girone 2 di serie B - ultima dopo aver perso la finalina contro i Coccodrilli, capaci di doppiare gli avversari (15-7). Il team del presidente Alessandro Sammartano ha ceduto a testa alta contro le altre squadre di categoria superiore: l’Arenzano si è imposto per 10-8, il Bogliasco per 13-12.

"Il riscontro da questo quadrangolare è decisamente positivo – prosegue Sellaroli – siamo riusciti a tener testa a squadre di A2, pur ammettendo che il Bogliasco era privo di alcuni titolari e questo fa capire che la sconfitta contro San Giorgio prima della Pasqua è stata qualcosa di imprevisto, perché atleticamente e come gioco ci siamo. È servito non fermarsi per Pasqua per continuare a lavorare per non fare passi falsi, in modo da cercare di tenere stretto il secondo posto; in più abbiamo vinto anche contro la Locatelli nell’ultima partita, in cui ha poco valore il risultato, seppur ampio, perché era l’ultima gara dopo un grande dispendio di energie. Giochiamo meglio contro squadre più forti e bene organizzate rispetto ad altre che fanno giocate particolari e la mettono su aspetti tecnici meno consoni: dobbiamo imparare a imporre il nostro gioco anche contro squadre che lottano col coltello fra i denti per salvarsi. Sabato alla ripresa del campionato sarà così anche col Tolentino".

Intanto, c’è ancora attesa per l’esito dell’appello presentato dal Lerici dopo il no del giudice sportivo al ricorso "contro le decisioni arbitrali che hanno gravemente penalizzato la squadra, respinto con pretestuose motivazioni" sull’esito dell’ultimo match disputato in campionato contro San Giorgio Wp.

Ora, testa nuovamente al campionato: sabato alle ore 15 alla "Mori" farà visita ai rossoblù il fanalino di coda Pn Tolentino.