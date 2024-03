Lerici Sport pareggia con l’Aragno. E mantiene due punti di vantaggio

Finisce in parità, 7-7, con il gol del possibile vantaggio per i Coccodrilli sfumato sul palo allo scadere, il big match della seconda di ritorno del girone 2 di serie B maschile di pallanuoto fra Aragno Rivarolesi e Lerici Sport, gara avvincente con continui capovolgimenti di fronte e un punto pesantissimo portato a casa. I rossoblù tengono così a distanza gli avversari e sfruttando le due lunghezze di vantaggio blindano la seconda posizione in solitario dietro la capolista Civitavecchia.

"Il risultato rispecchia l’andamento della partita - spiega il vicecapitano Giacomo Telara - : entrambe le squadre hanno sprecato delle occasioni che sarebbero potute risultare decisive, tutto sommato è giusto. Per noi era importante non perdere, ma non possiamo accontentarci di un pareggio se vogliamo davvero raggiungere un obiettivo importante; la squadra sta comunque crescendo, sia dal punto di vista tecnico che soprattutto di mentalità: questo fa ben sperare, ma prende valore solo se accompagnato da risultati concreti, mai come quest’anno un buon piazzamento in campionato sarà decisivo per un buon andamento dei playoff. L’obiettivo al momento e quindi quello di blindare (almeno) il secondo posto ed arrivare ai playoff consapevoli dei nostri mezzi".

Questo è il commento di coach Sellaroli. "Abbiamo sbagliato molti tiri e soprattutto troppe superiorità numeriche. Siamo stati sotto anche di due gol, ma siamo stati bravi a non disunirci, contro una squadra veramente forte. Torniamo addirittura a casa con grande rammarico perché a 3’’ dalla fine abbiamo sbagliato il gol della vittoria con chiara occasione da gol, fermata sul palo interno della porta. Questo è comunque un ottimo risultato".

E ancora, sulla via dei play off, il prossimo match è in programma sabato 16 marzo alle ore 15 alla "Mori" contro il Livorno Aquatics.

Gs Aragno – Lerici Sport 7-7

Lerici Sport: Di Donna, Vangi 1, Iaci 2, Telara 2, Sisti, Echenique 3, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti 1, Avvenente, Dainese, Enea, Pietra. All. Sellaroli.

Parziali: 2-1, 1-2, 4-3, 0-1.

Arbitro: Bechelli.

Gli altri incontri del girone 2 di serie B: Perugia-Osimo 7-7, San Giorgio-Civitavecchia 6-9, Livorno-Rapallo 11-9, Tolentino-Locatelli 6-8.

Classifica: Civitavecchia 31, Lerici Sport 23, Aragno 21, Osimo Pirates 19, Rapallo Nuoto e Us L. Locatelli 18, Livorno Aquatcs 12, San Giorgio Wp 9, Lib. Rn Perugia 6, Pn Tolentino 0.