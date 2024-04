Lerici stende la capolista. Volata finale per i playoff

Lerici Sport

10

Nc Civitavecchia

8

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 5, Telara, Reina, Echenique 1, Virdis 2, Casagrande 1, Italiani, Gatti 1, Avvenente, Dainese, Enea, Pietra. All. Sellaroli. Vice: Briancardi.

NC CIVITAVECCHIA: Visciola, Muneroni, Minisini 1, Greco, Calì, Carlucci 3, Camela, Pagliarini 1, Romiti 3, Sansonetti, Silvestri, Iorio, Serrentino. All. Baffetti.

Parziali: 1-1, 5-2, 3-3, 1-2.

Arbitro: Bernini.

LA SPEZIA – Serviva l’impresa e i Coccodrilli non hanno deluso. Nella terzultima giornata di campionato, con una griglia playoff ancora del tutto incerta, il Lerici Sport si impone sulla capolista Civitavecchia nella settima di ritorno, battendo la corazzata laziale per 10 reti a 8. Un risultato che permette, in concomitanza della vittoria dell’Aragno, secondo a 33 punti, sul Tolentino e del Rapallo, quarto a 31, sull’Osimo, di tenere la marcia nella parte alta della classifica, attestandosi sulla terza piazza a quota 32 lunghezze, tre dietro la prima della classe. Ora, i rossoblù sono chiamati a disputare le ultime due partite della stagione regolare, che suonano come altrettante finali: la trasferta contro la diretta avversaria Rapallo sabato 27 e l’ultima in casa contro l’Osimo il 4 maggio. La concentrazione resta massima, ma questo successo è un tonico per affrontare nel giusto modo gli ultimi e decisivi scampoli del campionato.

È il protagonista di Lerici-Civitavecchia, che ha trascinato i suoi e messo a segno 5 gol, l’attaccante Alessandro Iaci (nella foto), ad analizzare vittoria e situazione. "Siamo stati bravi tutti, è andata bene. Una vittoria del genere ti dà soddisfazione ed è stata importante – sottolinea – anche alla luce dei risultati delle dirette avversarie: se avessimo perso, la situazione in classifica sarebbe cambiata. Mi è capitato spesso di essere il faro di questa squadra ed è quello che mi è stato chiesto ad inizio stagione. Ora il destino è nelle nostre mani: con una vittoria saremmo sicuramente dentro, ma è possibile anche arrivare primi. Faremo noi la gara, se scenderemo in acqua con attenzione e con la coscienza di non aver nulla da temere". Esperienza personale e di squadra si mescolano nelle sue parole.

"Abbiamo fatto delle riunioni e ci siamo compattati per fare squadra: il destino è nelle nostre mani, sia in senso positivo che negativo. Dovremo esser perfetti e ancora di più cerco di trasmettere agonismo. Vorrei concludere questo anno per mettere punto di partenza per Lerici e guardare al futuro con un altro occhio e una visione".

Risultati. Perugia-Locatelli 6-9, Livorno-San Giorgio 6-6, Osimo Pirates-Rapallo Nuoto 6-11, Aragno-Tolentino 14-5. Classifica: Civitavecchia 35, Aragno 33, Lerici Sport 32, Rapallo 31, Locatelli 28, Osimo Pirates 23, Livorno 19, Perugia 15, San Giorgio 13, Tolentino 0 .

Chiara Tenca