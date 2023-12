L’Estra si coccola Blakes: "Un’iniezione di qualità"

Gerry Blakes a suo modo si era già presentato scendendo in campo contro Tortona dopo un paio di giorni dal suo arrivo partecipando al successo biancorosso. Un innesto lampo, il suo, per sostituire Jordon Varnado.

"È doveroso ringraziare il club e tutti i nostri sponsor che hanno reso possibile questa operazione di mercato – afferma il diesse di Estra Pistoia Marco Sambugaro – per quelli che sono i nostri parametri si tratta sicuramente di un esborso importante. Dopo l’infortunio di Varnado, avevamo l’esigenza di trovare un giocatore che fosse pronto subito: non c’erano elementi disponibili in quel momento che avessero le caratteristiche di Jordon e allora abbiamo individuato Blakes che è più una guardia rispetto al ruolo differente di Varnado e, allo stesso tempo, pensando di perdere un po’ di fisicità ma aumentando la qualità fra gli esterni. Inoltre un vantaggio non da poco è la conoscenza importante col coach che ha permesso di accelerare ulteriormente l’inserimento nella squadra e nello spogliatoio".

Blakes da giocatore esperto conosce molto bene le dinamiche di spogliatoio e, appunto, aver avuto già Nicola Brienza come coach lo sta aiutando nel suo inserimento con il resto del gruppo. "Ringrazio tutti per avermi accolto così calorosamente – dice Gerry Blakes – così come mi ha fatto piacere aver iniziato subito bene e speriamo di continuare così. La presenza di coach Brienza mi ha permesso di avere un inserimento più facile in questa realtà visto che abbiamo vissuto assieme un anno a Cantù".

La guardia californiana alla sua prima partita in maglia biancorossa ha messo in campo proprio la sua esperienza cercando di mettersi al servizio della squadra. "Sulla mia partita di Tortona posso dire che è stata principalmente una questione di apprendimento – prosegue Blakes – visto che la squadra gioca bene, ho cercato di capire come inserirmi e come potevo aiutarli per rendere ancora al meglio. A livello di gruppo quando arrivi in situazioni del genere hai la stessa sensazione di quando arrivi ad una festa per ultimo e quindi ti ambienti al ritmo senza stravolgere nulla. Ci saranno dei momenti in cui sarò sicuramente più utile e altri dove dovrò essere più tranquillo, sempre col massimo coinvolgimento. Cosa mi chiede coach Brienza? Con lui c’è un bel rapporto di fiducia e sapeva di poterne riporre in me. Adesso posso portare la mia esperienza e, a seconda del momento, fornire le mie qualità al resto della squadra. Come giocatore sicuramente metto fisicità quando sono in campo e, oramai all’ottavo anno in Europa, l’esperienza me la sono fatta e posso portare questi fattori al resto della squadra. Sono anche una persona molto positiva e, per questo, cerco di dare positività all’ambiente".

Maurizio Innocenti