L’evento alla Borsa del Turismo

Dopo i Mondiali di Scherma del 2023, sciabola, fioretto e spada sono tornati in questi giorni nel capoluogo lombardo anche se non per delle gare. Da domenica ad oggi , la Federazione Italiana Scherma è stata infatti ancora una volta presente alla Borsa Internazionale del Turismo, che chiude i battenti proprio in giornata alla Fiera MiCo, stessa “location“ in cui a luglio dell’anno

scorso si svolse proprio la rassegna mondiale. In questa occasione la FIS ha presentato i prossimi impegni agonistici.

Su tutti i campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 che si terranno a Genova e che rappresentano un test per per gli Europei Assoluti 2025, prima grande kermesse internazionale dopo i Giochi di Parigi.

Poi sono stati introdotti i Campionati Italiani Assoluti 2024 di Cagliari e quelli di scherma paralimpica e non vedenti, previsti a San Lazzaro di Savena. Infine, l’altro evento a cui sta lavorando la Federazione e di cui si è parlato a Milano sono i Campionati Europei Cadetti e Giovani di Napoli 2024, in scena a febbraio al PalaVesuvio e la Coppa del Mediterraneo Under 23 di Brindisi.

"La nostra presenza alla BIT è diventata una piacevole e proficua consuetudine, nel solco di una progettualità chiara ed efficace, tesa a rafforzare e sviluppare sempre di più i rapporti e le sinergie tra il nostro mondo e i territori che ospitano le competizioni – il commento del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi –. Anche quest’anno avremo il piacere di condividere i percorsi di avvicinamento a diverse importanti manifestazioni, nazionali e internazionali, che avranno riflessi rilevanti per il comparto turistico delle singole località, creando quel circolo virtuoso che rappresenta uno dei punti di forza del movimento schermistico italiano".

G.L.