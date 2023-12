L’evento alle 19,30 all’Atelier Sì. Dal rugby e il martello alla danza: la nuova vita di Morri e Balassini

L’appuntamento è per le 19,30, all’Atelier Sì, in via San Vitale 69. Si chiama ’Athletes Bologna-prima azione’ e vedrà protagoniste due icone dello sport delle Due Torri, Erika Morri, ex nazionale di rugby ed Ester Balassini, due partecipazioni ai Giochi Olimpici nel lancio del martello.

Athletes è un progetto che mette insieme danza, sport e vocalità. E che pone al centro della ricerca e della pratica il gesto atletico di una comunità di donne come atto di resistenza e di forza trasformativa che sfida il cliché che prevede che lo sport sia legato soprattutto a un genere. Ester ed Erika, accomunate oltre che dallo sport anche dalla maglia azzurra, saranno sulla scena di Atelier Sì con danzatrici professioniste e amatoriali di ogni età per interpretare con nuovi occhi il gesto tecnico. Con Balassini e Morri ci saranno Meike Clarelli (direzione coro), Arianna Brugiolo, Federica D’Aversa, Valentina Foschi, Adriana Bernardi, Luana Checchia, Elisa Tinti, Daina Pignatti, Mariaeva Vivarelli e Carolina Yerovic.

La fonte di ispirazione? Un mosaico di origine romana, del IV secolo, di donne che gareggiano in diverse discipline sportive, conservato alla Villa del Casale di Piazza Armerina. Ideazione e coreografia dell’evento a cura di Simona Bertozzi.