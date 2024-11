L’evento allestito domenica scorsa dalla società Ferrara Boxe. Grotti supera El Bakkali nel match clou della riunione

Nove incontri palpitanti ed equilibrati, che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. La riunione targata Ferrara Boxe ha riscosso consensi dagli appassionati di pugilato che hanno trascorso la domenica pomeriggio nella palestra di via Bologna 306. Simone Grotti l’ha spuntata ai punti sul temibile Bilal El Bakkali (Ring Side) nell’incontro clou della manifestazione. È stato senza dubbio il match più intenso e spettacolare, nonché quello che ha scatenato più di tutti l’entusiasmo dei supporters. Ma il maestro Croce si gode anche la crescita dei gioiellini di casa: Manuel Simoni è stato premiato come miglior giovane pugile della riunione in seguito alla superba prestazione sfoderata contro Mate Vita (Ponte di Mezzo), mentre Andrea Mantovani si è imposto alla grande contro Francesco Donnini (Ponte di Mezzo). Niente da fare per Marta Dalla Ca, che ha pagato la giornata no perdendo contro Maria Anna Monaco (Palestra Prince). Meritava invece un verdetto diverso Naike Toscano, penalizzata oltre i propri demeriti contro Giulia Cocchi (Persicetana Boxe). Tutto fin troppo facile per Leo Nexha che ha messo al tappeto alla prima ripresa Federico Napodano (Palestra Prince). Dando uno sguardo agli atleti della Pugilistica Padana, Ousmane Ba ha pareggiato contro Samuel Elegberobo (Edera Boxe) al termine di un match davvero molto bello. Infine, Zoran Suljic è stato sconfitto ai punti da Ercole Vitiello (Edera Boxe).