L’evento: domani e domenica. Torna in piazza Napoleone "Csi in tour». Festa dello sport in centro per tutte le età

Sarà una grandissima festa in piazza in nome dello sport, dei giochi e della sana condivisione. La parola d’ordine è "Csi in tour", nona edizione, che si sviluppa in 40 tappe sparse per tutta la Toscana: dal 7 aprile al 13 ottobre e che, domani e domenica, approderà in piazza Napoleone, dove sarà allestito il villaggio dello sport. Non c’è limite di età, sarà un evento per tutti, dai piccolissimi agli anziani.

Molte le attività presenti, come ha illustrato Ilaria Orlandini, presidente del Csi di Lucca nella presentazione di ieri (foto). Saranno due giorni di sport e divertimento per tutti nel villaggio itinerante a ingresso gratuito, dove si potranno sperimentare dimostrazioni sportive e tornei di molte discipline tra cui basket, pallavolo, calcio 3×3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby, giochi di attività ludico-motoria e animazione. Insieme ad incontri tematici di approfondimento sullo sport, l’alimentazione, la cultura della salute, la disabilità, l’inclusione, l’etica, il disagio giovanile.

Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti riguardanti lo sport di base e coinvolge diverse migliaia di ragazze e ragazzi in quaranta giornate sul tutto il territorio toscano.

La tappa lucchese è stata presentata dal Centro sportivo italiano che, quest’anno, taglia il traguardo degli ottant’anni di esistenza e di attività in Italia, insieme all’assessore alla Scuola, Simona Testaferrata. "Queste iniziative – così l’assessore ha salutato l’evento – sono la dimostrazione di un grande interesse e una voglia di tornare a una sana socialità, con al centro i bambini come protagonisti".

Conto alla rovescia, dunque, per l’edizione 2024 di "Csi in Tour", dedicata alla figura della dirigente regionale Paola Garvin, prematuramente scomparsa, che fu artefice dell’ideazione e della realizzazione dell’evento.