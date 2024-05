L’evento. Domani e domenica torna ‘Sulle Strade della Leggenda’

Domani e domenica prossima torna la manifestazione dal titolo ‘Sulle Strade della Leggenda organizzata dal Club Legend Colli Senesi. Giunta quest’anno alla quinta edizione dopo le prime quattro decisamente fortunate, iscritta al calendario nazionale ASI, si aprirà con la conferenza di inaugurazione aperta al pubblico sabato alle ore 16,30 in Comune a Siena, nella prestigiosa Sala delle Lupe. Alla presenza degli equipaggi, del presidente della Commissione Cultura ASI, di Maurizio Bianchini, noto giornalista e del presidente del Club Legend Colli Senesi, si parlerà della cultura del motorismo storico e del territorio senese, palcoscenico da molti anni di gare e manifestazioni internazionali, a seguire la cena in Piazza del Campo. Domenica poi la manifestazione percorrerà un tracciato ad anello che, partendo da Buonconvento attraverserà i comuni di Murlo, Asciano e Monteroni d’Arbia, arrivando finalmente a Siena in Piazza del Campo. Gli equipaggi avranno la possibilità di trascorrere una giornata tra strade mitiche, paesaggi trai più belli e conosciuti a livello internazionale, provando l’emozione di attraversare il centro storico di Siena con il passaggio in Piazza del Campo e sosta in Piazza del Mercato. Un particolare ringraziamento, da parte degli organizzatori, va alle Amministrazioni Comunali e all’Ufficio Cultura del Comune di Siena che, con il loro patrocinio rendono possibile la realizzazione di questo evento che rappresenta un fine settimana tra cultura e divertimento, guidando, è il caso di dirlo, nella leggenda. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito legendcollisenesi.com e sui canali social del club.