L’evento: il via alle 8.30 da Piazza Duomo. Kwemoi torna da favorito alla maratona di Milano

Pronti, partenza via. Si parte oggi dal Duomo di Milano (ore 8.30) con la 22esima edizione della Milano Marathon, la più veloce d’Italia. Quest’anno, in un’edizione dei record, che già a metà marzo aveva il primato di stranieri iscritti, sono tante le novità: dalla partenza, all’arrivo all’ombra della Madonnina, per un totale di 42,195 km sulle strade del capoluogo lombardo. Nello specifico, sono 19 i chilometri che coinvolgono il centro cittadino. Si passa davanti il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli e ancora City Life e il Portello. Il resto del percorso si snoda attraverso QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese. La manifestazione, inserita nel calendario internazionale di World Athletics, vedrà la partecipazione di tanti amatori ma anche di atleti di prim’ordine. Su tutti l’ugandese Andrew Rotich Kwemoi, vincitore dell’edizione 2023 con 2h07.14 al debutto sulla distanza, che andrà a caccia di conferme.

Poi, tra i favoriti l’etiope Tesfahun Akalnew Guangul e il keniota Titus Kimutai Kipkosgei. Al femminile, tra i nomi di spicco l’etiope Kuftu Tahir Dadiso e le connazionali Alemayehu Haimanot Shewe e Tigist Memuye Gebeyahu. Oltre la gara individuale è prevista, per la dodicesima volta la staffetta, la Relay Marathon (partenza 9.15), che offre la possibilità di dividere il percorso in quattro frazioni di lunghezza compresa tra i 6,5 e i 13 km ciascuna. Pure in questo caso le iscrizioni sono andate benissimo con oltre 4 mila squadre e più di 16mila runner. Inoltre, nella giornata di ieri spazio a due corse adatte a famiglie e non solo. Sabato ha avuto luogo la Family Run (circa 3 km), organizzata in collaborazione con OPES – Organizzazione Per l’Educazione allo Sport. Infine, sono stati protagonisti, con la Dog Run Arcaplanet, anche gli animali che hanno hanno avuto modo di fare attività all’aperto lungo un percorso di 2 chilometri.

Giuliana Lorenzo