L’EVENTO. Milano Premier Padel, è il momento dei favoriti nei tabelloni maschile e femminile

Entra oggi nel vivo all’Allianz Cloud il Milano Premier Padel P1, ultima tappa del circuito governato dalla FIP, International Padel Federation, a conclusione della stagione 2023. E oggi entrano in scena i superbig. Il programma odierno (inizio alle ore 10) prevede l’entrata in scena delle grandi favorite, con Tamara Icardo e Maria Virginia Riera (teste di serie numero 5) opposte alla francese Alix Collombon e alla spagnola Lorena Rufo Ortiz. A seguire, toccherà a “Momo“ Gonzalez e Javier Garrido (testa di serie numero 7 maschile), per proseguire con le attese SalazarAraujo, opposte a Martinez LoboNavarro Bjork. A completare la sessione mattutina, Sanyo e Agustin Gutierrez. La sessione serale dalle 18 prevede BreaGonzalez contro Caldera SanchezNogueira, antipasto del match clou che vede Paquito NavarroFede Chingotto affrontare due qualificati. Completano il programma sul Centrale le azzurre MarchettiPappacena contro le spagnole BarreraMerino. Sul campo numero 1, spazio ai finalisti 2022 BergaminiRuiz, oltre alle spagnole AlonsoUstero, laureatesi poche settimane fa campionesse del mondo juniores. Domani è prevista invece la discesa in campo di CoelloTapia (vincitori delle ultime quattro tappe di Premier Padel a Roma, Madrid, Mendoza e Parigi), e LebronGalan, campioni uscenti del torneo milanese da una parte e, tra le donne, Paula Josemaria-Ari Sanchez (vincitrici a Parigi) e Ortega-Triay (regine a Roma).Silvio De Sanctis